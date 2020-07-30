В МИД России оценили ход перемирия в Донбассе

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев оценил ход перемирия в Донбассе.
В МИД России оценили ход перемирия в Донбассе
  • РИА Новости

«По имеющейся информации, перемирие на линии разграничения пока в целом соблюдается», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ВСУ рассказали о всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе.

С 27 июля на линии соприкосновения на востоке Украины начал действовать режим всеобъемлющего прекращения огня. Он предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций. 

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