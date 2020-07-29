Белоруссия усилит меры безопасности во время массовых мероприятий

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что республика усилит меры безопасности во время массовых мероприятий.

Об этом он заявил после совещания Совбеза республики с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«По усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей... будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», — приводит БЕЛТА его слова.

Также Равков сообщил, что пограничный комитет республики усилит оперативное прикрытие государственной границы, в том числе с Россией.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян, 32 из них были задержаны в санатории под Минском.