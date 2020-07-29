Белоруссия усилит меры безопасности во время массовых мероприятий

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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что республика усилит меры безопасности во время массовых мероприятий.
Белоруссия усилит меры безопасности во время массовых мероприятий
  • Reuters

Об этом он заявил после совещания Совбеза республики с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«По усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей... будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», — приводит БЕЛТА его слова.

Также Равков сообщил, что пограничный комитет республики усилит оперативное прикрытие государственной границы, в том числе с Россией.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян, 32 из них были задержаны в санатории под Минском.

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