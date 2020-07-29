Белоруссия усилит охрану границы с Россией
- Reuters
«И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зелёной границе. Эти силы будут существенно усилены», — приводит БЕЛТА слова Равкова.
29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян, 32 из них были задержаны в санатории под Минском.
Посольство России получило уведомление о задержании россиян.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на ситуацию.