Белоруссия усилит охрану границы с Россией

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что пограничный комитет республики усилит оперативное прикрытие государственной границы, в том числе с Россией.

«И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зелёной границе. Эти силы будут существенно усилены», — приводит БЕЛТА слова Равкова.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян, 32 из них были задержаны в санатории под Минском.

Посольство России получило уведомление о задержании россиян.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на ситуацию.