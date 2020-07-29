Белоруссия усилит охрану границы с Россией

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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что пограничный комитет республики усилит оперативное прикрытие государственной границы, в том числе с Россией.
Белоруссия усилит охрану границы с Россией
  • Reuters

«И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зелёной границе. Эти силы будут существенно усилены», — приводит БЕЛТА слова Равкова.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян, 32 из них были задержаны в санатории под Минском.

Посольство России получило уведомление о задержании россиян.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на ситуацию.

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