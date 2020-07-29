Минобороны Армении оценило ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян рассказала о нынешней ситуации на армяно-азербайджанской границе.
Минобороны Армении оценило ситуацию на армяно-азербайджанской границе
  • Reuters
  • © Hayk Baghdasaryan

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«В ночь на 29 июля, как и на данный момент, на армяно-азербайджанской границе наблюдается относительное затишье», — написала Степанян.

Вместе с этим она заявила о нарушении режима прекращения огня и обстрелах армянских позиций.

Между тем в пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что подразделения ВС Армении за минувшие сутки 65 раз нарушили режим прекращения огня.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской границы.

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