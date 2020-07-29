Минобороны Армении оценило ситуацию на армяно-азербайджанской границе
- Reuters
- © Hayk Baghdasaryan
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
«В ночь на 29 июля, как и на данный момент, на армяно-азербайджанской границе наблюдается относительное затишье», — написала Степанян.
Вместе с этим она заявила о нарушении режима прекращения огня и обстрелах армянских позиций.
Между тем в пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что подразделения ВС Армении за минувшие сутки 65 раз нарушили режим прекращения огня.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской границы.