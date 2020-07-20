В Армении и Азербайджане сообщили о нарушениях режима перемирия на границе.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, как сообщает РИА Новости, заявила, что азербайджанская сторона нарушила за ночь режим прекращения огня на границе с Арменией девять раз, произведя из стрелкового оружия 137 выстрелов.

Между тем в пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что подразделения ВС Армении за минувшие сутки 60 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта, в том числе на границе.

18 июля стало известно, что министры обороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Аскер оглы Гасанов провели телефонные переговоры.