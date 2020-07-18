Шойгу и министр обороны Азербайджана провели переговоры

Министры обороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Аскер оглы Гасанов провели телефонные переговоры. Об этом информирует Минобороны России.

Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая подготовку к проводимым в августе 2020 года VI Армейским международным играм «АрМИ-2020» и международному военно-техническому форуму «Армия-2020».

«В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе», — указано в сообщении.

Также Шойгу сообщил главе Минобороны Азербайджана о начавшейся в России проверке боевой готовности войск, отметив, что мероприятие «носит плановый характер в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском. Министерства обороны двух стран заявили о гибели нескольких военных в результате обстрелов.