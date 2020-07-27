Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской границы.
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер в ходе разговора подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости.

Также стороны заявили о заинтересованности в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, посредством переговоров.

Кроме того, они выразили готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе.

«Лидерами также отмечена безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана», — заявили в Кремле.

В рамках разговора Путин и Эрдоган также затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки. Они положительно оценили сотрудничество по борьбе с коронавирусом, позволившее «принять решение по частичному возобновлению с 1 августа регулярного авиасообщения между рядом российских и турецких городов».

17 июля Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

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