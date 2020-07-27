Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский лидер в ходе разговора подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости.
Также стороны заявили о заинтересованности в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, посредством переговоров.
Кроме того, они выразили готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе.
«Лидерами также отмечена безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана», — заявили в Кремле.
В рамках разговора Путин и Эрдоган также затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки. Они положительно оценили сотрудничество по борьбе с коронавирусом, позволившее «принять решение по частичному возобновлению с 1 августа регулярного авиасообщения между рядом российских и турецких городов».
17 июля Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана.