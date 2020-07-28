Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа
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Отмечается, что за прошедшие 24 часа в Казахстане выявили 1526 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84 648.
«Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1600 человек в сутки, также наблюдается снижение занятости коек на 43%, из них реанимационных — на 27%. Возросло число выздоровевших до 63%. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее сообщалось, что бригада московских врачей вылетела в Казахстан для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.