Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа

Короткая ссылка
Ситуация с распространением коронавируса в Казахстане стабилизировалась. Как сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой, некоторые ограничительные меры могут смягчить с 3 августа.
Власти Казахстана не исключили смягчения карантинных мер с 3 августа
  • © REUTERS/Pavel Mikheyev

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в Казахстане выявили 1526 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84 648.

«Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась на уровне в среднем 1600 человек в сутки, также наблюдается снижение занятости коек на 43%, из них реанимационных — на 27%. Возросло число выздоровевших до 63%. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее сообщалось, что бригада московских врачей вылетела в Казахстан для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить