Киев подтвердил введение мер по контролю за перемирием в Донбассе

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Командование силовой операции Украины в Донбассе сообщило о публикации приказа о соблюдении режима прекращения огня, сообщила пресс-служба командования в Facebook.
Киев подтвердил введение мер по контролю за перемирием в Донбассе
  • РИА Новости

«Согласно решению контактной группы от 22 июля 2020 года, 26 июля 2020 года издан приказ командующего объединённых сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Как отмечается, приказ «соответствует действительным мерам, которые были определены контактной группой и вступили в силу с 00:00 27 июля 2020 года».

Режим всеобъемлющего прекращения огня на юго-востоке Украины предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций. Договорённости были достигнуты в рамках ТКГ.

Ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили внутриукраинский кризис.

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