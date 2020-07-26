Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером признали чрезвычайной

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Глава Одесской области Максим Куцый заявил, что региональные власти признали ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» чрезвычайной.
Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером признали чрезвычайной
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост чиновника на его странице в Facebook.

«Сегодня провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру «Делфи». Главное — ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня», — указал Куцый.

По его словам, теперь, согласно закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины.

«После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдёт исключительно к государству», — добавил он.

22 ноября 2019 года сообщалось, что танкер «Делфи», следовавший под флагом Молдавии, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин».

19 июля 2020 года СМИ сообщили, что две попытки снять с мели и поставить на киль танкер у побережья Одессы оказались безуспешными.

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