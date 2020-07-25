В Раде заявили о непрофессионализме нынешней украинской власти

Сопредседатель украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко обвинил власти Украины в непрофессионализме.

Об этом сообщает «112 Украина».

В качестве одного из примеров непрофессиональной работы власти он привёл ситуацию с танкером «Делфи».

«В Одессе несколько месяцев не могут поднять танкер, рассказывают нам сказки. Это дикий непрофессионализм. И таких примеров масса. Непрофессионализм — это самое плохое, что есть сегодня в органах власти. И это тормозит движение страны вперед», — сказал он.

Вместе с этим Бойко добавил, что, по его мнению, в стране в настоящий момент нижайший уровень дисциплины, бардак, неисполнительность.

«Поэтому и такие последствия аварии танкера», — отметил политик.

22 ноября 2019 года сообщалось, что танкер «Делфи», следовавший под флагом Молдавии, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин».

19 июля 2020 года СМИ сообщили, что две попытки снять с мели и поставить на киль танкер у побережья Одессы оказались безуспешными.