В Киеве высказались о ходе подготовки к прекращению огня в Донбассе

В Вооружённых силах Украины высказались о ходе подготовки к прекращению огня в Донбассе.

Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-центром штаба операции Объединённых сил Украины (ОСУ) на странице в Facebook.

«Подразделения ОСУ продолжают подготовку к полному и всестороннему прекращению огня на линии соприкосновения, которое вступает в силу с 27 июля 2020 года», — указывается в заявлении.

Вместе с этим в ВСУ указали, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских военных «в случае нарушения договорённостей противником возможности действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины».

Ранее силы самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик получили приказ о запрете ведения огня с 27 июля.