Силы ЛНР получили приказ бессрочно прекратить огонь в Донбассе
- РИА Новости
«В связи с достигнутыми договорённостями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня в управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведён в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», — сказал журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. Его слова приводит РИА Новости.
Также соответствующий приказ издала Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Согласно документу, с 00:01 27 июля года «запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие».
22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.