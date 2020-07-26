Силы ЛНР получили приказ бессрочно прекратить огонь в Донбассе

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики издала приказ о бессрочном прекращении огня с полуночи 27 июля.

«В связи с достигнутыми договорённостями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня в управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведён в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», — сказал журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. Его слова приводит РИА Новости.

Также соответствующий приказ издала Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Согласно документу, с 00:01 27 июля года «запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие».

22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.