Папа Римский приветствует решение о прекращении огня в Донбассе

Папа Римский Франциск приветствует решение о прекращении огня в Донбассе. По его словам, только таким образом можно восстановить доверие и создать предпосылки для примирения.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом измученном регионе, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец-то осуществлено на практике, в том числе и посредством эффективного процесса разоружения и удаления мин», — сказал понтифик во время традиционного воскресного обращения к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.

26 июля Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики издала приказ о бессрочном прекращении огня с полуночи 27 июля.

Также соответствующий приказ издала Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Согласно документу, с 00:01 27 июля года «запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие».

22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.