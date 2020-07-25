В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.
В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России
  • РИА Новости

«Когда Климкин был руководителем внешнеполитического ведомства Украины, ему следовало укреплять его, развивать внешнеполитические связи, а не дестабилизировать ситуацию, упорно роя яму, в результате чего в эту политическую пропасть провалился весь режим Порошенко. Господину Климкину необходимо публично покаяться (за свои действия. — RT), а не делать заявления относительно Крыма — субъекта Российской Федерации», — подчеркнула Ковитиди.

Ранее Климкин объявил в своём Facebook о «наступлении «крымских дней».

Он напомнил, что 23 июля состоялась 80-я годовщина подписания декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР.

Экс-министр заявил, что «надо превратить Крым в проблему для России, внутреннюю и внешнюю».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Климкина, заявила, что «у них получилось превратить Украину в мировую проблему».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить