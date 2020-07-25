В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.

«Когда Климкин был руководителем внешнеполитического ведомства Украины, ему следовало укреплять его, развивать внешнеполитические связи, а не дестабилизировать ситуацию, упорно роя яму, в результате чего в эту политическую пропасть провалился весь режим Порошенко. Господину Климкину необходимо публично покаяться (за свои действия. — RT), а не делать заявления относительно Крыма — субъекта Российской Федерации», — подчеркнула Ковитиди.

Ранее Климкин объявил в своём Facebook о «наступлении «крымских дней».

Он напомнил, что 23 июля состоялась 80-я годовщина подписания декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР.

Экс-министр заявил, что «надо превратить Крым в проблему для России, внутреннюю и внешнюю».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Климкина, заявила, что «у них получилось превратить Украину в мировую проблему».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.