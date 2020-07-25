Захарова оценила призыв Климкина создать из Крыма проблему для России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.

«У них получилось превратить Украину в мировую проблему», — сказала Захарова РБК.

Ранее Климкин объявил в своём Facebook о «наступлении «крымских дней».

Он напомнил, что 23 июля состоялась 80-я годовщина подписания декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР.

Экс-министр заявил, что «надо превратить Крым в проблему для России внутреннюю и внешнюю».

12 июля российский президент Владимир Путин отметил, что ухудшение отношений с Украиной произошло до референдума в Крыму в марте 2014 года, по итогам которого полуостров стал российским регионом.