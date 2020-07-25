Захарова оценила призыв Климкина создать из Крыма проблему для России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.

«У них получилось превратить Украину в мировую проблему», — сказала Захарова РБК.

Ранее Климкин объявил в своём Facebook о «наступлении «крымских дней».

Он напомнил, что 23 июля состоялась 80-я годовщина подписания декларации Уэллеса, закреплявшей отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР.

Экс-министр заявил, что «надо превратить Крым в проблему для России внутреннюю и внешнюю».

12 июля российский президент Владимир Путин отметил, что ухудшение отношений с Украиной произошло до референдума в Крыму в марте 2014 года, по итогам которого полуостров стал российским регионом.

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