Путин: ухудшение отношений с Украиной не связано с Крымом
- РИА Новости
«То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — приводит ТАСС его слова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава государства напомнил, что сначала на Украине произошёл государственный переворот и «захват власти», после чего «взгляды и пути» Москвы и Киева разошлись.
«С этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот», — подчеркнул Путин.
Он также выразил уверенность, что «эта пена рано или поздно схлынет».
В июне украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что без «возвращения» Крыма в состав Украины налаживание отношений с Россией невозможно.
Он также заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.