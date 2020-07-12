Путин: ухудшение отношений с Украиной не связано с Крымом

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Ухудшение отношений с Украиной произошло до референдума в Крыму в марте 2014 года, по итогам которого полуостров стал российским регионом, напомнил президент России Владимир Путин.
Путин: ухудшение отношений с Украиной не связано с Крымом
  • РИА Новости

«То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — приводит ТАСС его слова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства напомнил, что сначала на Украине произошёл государственный переворот и «захват власти», после чего «взгляды и пути» Москвы и Киева разошлись.

«С этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот», — подчеркнул Путин.

Он также выразил уверенность, что «эта пена рано или поздно схлынет».

В июне украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что без «возвращения» Крыма в состав Украины налаживание отношений с Россией невозможно.

Он также заявил о намерении «вернуть вопрос Крыма» в повестку дня.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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