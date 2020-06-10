Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.

«Владимир Зеленский говорит, что россиянам будет стыдно за оккупацию Крыма. Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст», — написал бывший министр в Twitter.

Володимир Зеленський каже, що росіянам буде соромно за окупацію Криму. Не в цій Росії, не потрібно дивитися на світ через рожеві окуляри. Крим можна тільки відібрати - ніхто в Росії добровільно його не віддасть. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 10, 2020

Зеленский ранее отметил, что без «возвращения» Крыма в состав Украины налаживание отношений с Россией невозможно.

Глава государства заявил, что российскому народу через несколько лет «станет стыдно» за присоединение Крыма.

В середине мая Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным он поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.