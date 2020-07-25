Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

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Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение
  • РИА Новости

«Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с Россией», — сообщили в ведомстве.

В МИД Таджикистана отметили, что в настоящее время ожидается ответ от российских коллег.

«При принятии решения об открытии авиасообщения с Россией мы исходим из того, что данный процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований», — добавили в министерстве.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин объявил о возобновлении Россией международного авиасообщения с 1 августа.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила, что с 1 августа будут открыты международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. 

Также Мишустин подписал распоряжение правительства о снятии ограничений на въезд в страну для граждан Турции и Танзании, а также для подданных Великобритании.

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