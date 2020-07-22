На Украине задержали возможного участника убийства Захарченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого в самопровозглашённой Донецкой народной республике считают причастным к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко.

Как передаёт УНН со ссылкой на СБУ, мужчине сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, совершённом группой лиц. Он арестован.

Ранее в МВД ДНР заявляли, что агент 5-го департамента контрразведки СБУ Байдала (позывной Швед) отдавал приказы об убийствах на территории ДНР.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе в центре Донецка.

Власти подозревали, что убийство совершено при содействии западных спецслужб.