В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
- РИА Новости
По данным пресс-службы МВД, к убийству причастен агент 5-го департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала (позывной Швед) и сотрудник спецслужбы Сергей Моторин.
В МВД заявили, что Байдала отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР.
«Сотрудничает с СБУ и курирует группу задержанных диверсантов. Он же причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко», — сообщили в министерстве.
Ранее в ДНР заявили о задержании диверсантов, завербованных Службой безопасности Украины и готовивших устранение руководителей силовых ведомств.