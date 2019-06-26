В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.

По данным пресс-службы МВД, к убийству причастен агент 5-го департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала (позывной Швед) и сотрудник спецслужбы Сергей Моторин.

В МВД заявили, что Байдала отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР.

«Сотрудничает с СБУ и курирует группу задержанных диверсантов. Он же причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко», — сообщили в министерстве.

Ранее в ДНР заявили о задержании диверсантов, завербованных Службой безопасности Украины и готовивших устранение руководителей силовых ведомств.