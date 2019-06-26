В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — заявили в пресс-службе.
В министерстве добавили, что подозреваемые были завербованы сотрудниками украинских спецслужб. В ходе обыска у одного из них изъяли оружие, патроны и гранаты.
Ранее в ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела со стороны украинской армии.