В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ

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В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.
В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — заявили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что подозреваемые были завербованы сотрудниками украинских спецслужб. В ходе обыска у одного из них изъяли оружие, патроны и гранаты.

Ранее в ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела со стороны украинской армии.

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