В ДНР заявили о задержании готовивших нападение агентов СБУ

В МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании агентов Службы безопасности Украины, готовивших устранение руководителей силовых ведомств.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — заявили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что подозреваемые были завербованы сотрудниками украинских спецслужб. В ходе обыска у одного из них изъяли оружие, патроны и гранаты.

Ранее в ДНР заявили о ранении ребёнка в результате обстрела со стороны украинской армии.