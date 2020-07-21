Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил всех, кто боролся за освобождение захваченных в заложники людей в Луцке. Как заявил глава государства, терроризму нет места ни в одной стране.

«Мы все переживали и следили за развитием событий, рабочими планами и изменением их с учётом ситуации. Человеческая жизнь — самая главная ценность. Мы никого не потеряли», — написал украинский лидер в Facebook.

21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с заложниками. Вечером полиция забрала из автобуса трёх человек. После штурма захватчик был задержан.

Как рассказали в офисе президента, Зеленский лично вёл переговоры с преступником.

Кроме того, президент Украины записал видеообращение с призывом «посмотреть фильм «Земляне», как того требовал злоумышленник. Позднее видео было удалено.