В МВД Украины рассказали о первых результатах переговоров в Луцке

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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция передала упаковки с водой заложникам в захваченном автобусе в Луцке.
В МВД Украины рассказали о первых результатах переговоров в Луцке
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«Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль», — написал в Facebook Геращенко.

21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Луцке под контролем, идут переговоры с захватчиком.

СБУ начала уголовное производство по статье «Теракт» в связи с захватом заложников в Луцке.

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