В МВД Украины рассказали о первых результатах переговоров в Луцке

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция передала упаковки с водой заложникам в захваченном автобусе в Луцке.

«Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль», — написал в Facebook Геращенко.

21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Луцке под контролем, идут переговоры с захватчиком.

СБУ начала уголовное производство по статье «Теракт» в связи с захватом заложников в Луцке.