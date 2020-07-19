Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на соответствующий фрагмент встречи Лукашенко с военнослужащими, который был показан на телеканале «Беларусь 1».

Как отметил глава Белоруссии, давать показания Бабарико стал после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства.

«И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали (кандидатом в президенты. — RT), зарыдал и начал показания давать», — цитирует его агентство.

Вместе с этим Лукашенко добавил, что в деле Белгазпромбанка «нет никакого политического заказа».

«Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек», — отметил глава страны.

Президент Белоруссии подчеркнул, что материалы по данному делу будут специально подготовлены «для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России».

14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов на пост президента, а некоторым, в частности Бабарико, отказала в регистрации.

В начале июля Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить