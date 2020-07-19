В Раде заявили о сложной ситуации в украинской металлургии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Владимир Кальцев заявил о сложной ситуации в украинской металлургии.

По его словам, если предыдущий год был самым худшим для металлургов за всё время независимости, то из-за отсутствия понимания экономической политики у нынешней власти 2020 год будет ещё тяжелее.

«У правительства нет ни малейшего представления, как они собираются восстанавливать горно-металлургическую отрасль. Последний стратегический документ, касающийся развития ГМК, — Госпрограмма развития и реформирования комплекса — принимался в 2004 году, и его действие завершилось почти десятилетие назад», — приводятся его слова на сайте политсилы.

Кальцев отметил, что Украина нуждается в «умной» индустриальной политике и «горно-металлургический комплекс должен стать её неотъемлемой частью».

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новому правительству необходимо разработать программу поддержки украинской промышленности.