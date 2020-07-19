В Молдавии за сутки выявили почти 200 случаев коронавируса
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 186 новых случаев инфицирования коронавирусом... общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 20 980», — указали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавируса вылечились 14 376 человек, а 684 скончались вследствие COVID-19.
Ранее Молдавия продлила чрезвычайное положение в общественном здравоохранении с 15 до 31 июля.