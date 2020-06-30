В Молдавии за сутки выявили более 200 случаев коронавируса
- @protectiesocialamoldova
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 256 новых случаев инфицирования коронавирусом... общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 613», — указали в ведомстве.
Уточняется, что всего после коронавируса вылечились 9382 человека, а 545 скончались вследствие COVID-19.
Ранее молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.