В Молдавии за сутки выявили более 200 случаев коронавируса

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В Молдавии за сутки подтверждено 256 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 16 613.
В Молдавии за сутки выявили более 200 случаев коронавируса
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 256 новых случаев инфицирования коронавирусом... общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 613», — указали в ведомстве.

Уточняется, что всего после коронавируса вылечились 9382 человека, а 545 скончались вследствие COVID-19.

Ранее молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.

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