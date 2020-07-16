Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
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«Мы должны вернуть свои территории. Это возможно только в случае солидарности всех политических сил. Шанс у нас есть только в одном случае — если мы все объединимся, как 30 лет назад», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, однако закрепление их статуса в Конституции неприемлемо.
Как отмечали в Кремле, в случае выхода Киева из Минских соглашений создать новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе будет сложно.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала заявления украинской стороны по Минским соглашениям.