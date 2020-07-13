Захарова оценила заявления Киева о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинской стороны по Минским соглашениям.

«Киеву надо определиться с отношением к минским договорённостям: либо выполнять, либо признаться в неспособности или нежелании их выполнять», — сказала Захарова в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже неактуальны, не соответствуют реалиям.

Как отмечали в Кремле, в случае выхода Киева из Минских соглашений создать новую базу для урегулирования ситуации в Донбассе будет сложно.