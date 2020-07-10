В офисе Зеленского оценили возможность проведения нормандского саммита
- РИА Новости
По словам Ермака, встреча в Берлине с участием четырёх сторон длилась 11 часов.
«Я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться. Для этого, безусловно, должно быть первоочередное условие — это выполнение договоренностей. Для нас однозначно это в первую очередь договоренности по безопасности, поэтому мы очень подробно прошли по всем положениям. Не могу сказать, что по всем позициям безусловно мы имеем согласованную позицию», — приводит УНИАН его слова.
Ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что встреча лидеров Украины, ФРГ, Франции и России в нормандском формате возможна в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договорённостей саммита в Париже.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время возможно, но лишь при выполнении парижских договорённостей.