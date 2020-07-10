Режим ЧП по коронавирусу продлён в Молдавии до августа

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Молдавия продлила чрезвычайное положение в общественном здравоохранении с 15 до 31 июля.
Режим ЧП по коронавирусу продлён в Молдавии до августа
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс.

«В последние три недели в Молдавии наблюдается устойчивое снижение числа подтверждённых случаев COVID-19. К сожалению, этого не наблюдается на региональном и международном уровне, где устанавливаются ежедневные антирекорды», — заявил премьер-министр Ион Кику.

Количество людей в Молдавии, заболевших COVID-19, достигло 18 924.

Ранее молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.

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