Режим ЧП по коронавирусу продлён в Молдавии до августа

Молдавия продлила чрезвычайное положение в общественном здравоохранении с 15 до 31 июля.

Об этом сообщает Интерфакс.

«В последние три недели в Молдавии наблюдается устойчивое снижение числа подтверждённых случаев COVID-19. К сожалению, этого не наблюдается на региональном и международном уровне, где устанавливаются ежедневные антирекорды», — заявил премьер-министр Ион Кику.

Количество людей в Молдавии, заболевших COVID-19, достигло 18 924.

Ранее молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.