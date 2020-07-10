Козак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии Украины в Минских соглашениях.
Козак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений
  • РИА Новости

Так он прокомментировал заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова, который сказал, что Минские соглашения во многом уже неактуальны, не соответствуют реалиям. 

«Что это означает, сегодня говорить трудно. Является ли это заявление официальной позицией Украины или это личное экспертное мнение Алексея Резникова? Этот вопрос требует прояснения», — приводит РИА Новости слова Козака.

По его словам, если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре соглашений, это будет означать выход Киева из договоренностей и из минского и нормандского форматов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что минский процесс «держится на ИВЛ»

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