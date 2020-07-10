Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
- РИА Новости
«Первое — мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, которую мы даём в сообщениях пресс-службы», — сказал он.
Во вторых, отметил он, ему не известно о том, что «такой разговор мог иметь место».
«И также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи», — добавил он, отвечая на вопросы журналистов.
9 июля на Украине опубликовали запись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным.
В Кремле также прокомментировали сообщения о публикации разговора.
В партии Порошенко публикацию назвали фейком.