Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

В Кремле не знают о якобы состоявшемся в 2015 году разговоре российского лидера Владимира Путина и на тот момент действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Первое — мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, которую мы даём в сообщениях пресс-службы», — сказал он.

Во вторых, отметил он, ему не известно о том, что «такой разговор мог иметь место».

«И также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи», — добавил он, отвечая на вопросы журналистов.

9 июля на Украине опубликовали запись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным.

В Кремле также прокомментировали сообщения о публикации разговора.

В партии Порошенко публикацию назвали фейком.