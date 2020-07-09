Депутат Рады обнародовал запись «разговора Порошенко и Путина»
- Reuters
По его словам, запись разговора, который якобы состоялся 30 апреля 2015 года, ему передали «журналисты-расследователи, имеющие всю информацию». Деркач заявил, что «эти документы переданы уже сегодня в правоохранительные органы».
На аудиозаписи мужчина с голосом, похожим на голос Порошенко, заявил, что у западных партнёров «проект миротворцев в Донбассе большого энтузиазма не вызывает».
«Я готов посмотреть и подумать там, по каким-то перспективам там экономическим, потому что ситуация там правда очень хреновая», — сказал он.
Также «Порошенко» утверждает, что необходимо более конструктивно подойти к подготовке заседаний контактной группы по Донбассу в Минске.
«Я считаю, что мы с «Минска» с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были конкретные позиции, которые привели к конкретному результату», — заявил он.
Кроме того, он поздравил собеседника с наступающим Международным днём солидарности трудящихся.
Ранее Деркач представил ряд записей телефонных разговоров с якобы участием Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.