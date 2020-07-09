Песков прокомментировал данные о записи «разговора Путина и Порошенко»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о публикации якобы разговора президента России Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. То есть вы имеете в виду, что он опубликовал запись разговора президента Порошенко с Путиным... Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора экс-президента Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным.

В конце июня Деркач представил новые аудиозаписи телефонных переговоров между людьми, голоса которых, как он утверждает, похожи на голоса украинского экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

На записи стороны обсуждают внутренние дела Украины.