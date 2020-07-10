На Байконур из-за COVID-19 отправят спецборт с врачами и оборудованием

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Спецборт с медиками Федерального медико-биологического агентства и оборудованием прибудет на Байконур в пятницу, 10 июля, сообщает «Роскосмос».
На Байконур из-за COVID-19 отправят спецборт с врачами и оборудованием
  • © Пресс-служба Мосгорздрава РФ
  • РИА Новости

«Специальным бортом госкорпорации «Роскосмос» направлены 14 специалистов агентства, которые привезут с собой четыре аппарата ИВЛ, десять дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, десять концентраторов кислорода, десять медицинских мониторов, 6 тыс. комплектов СИЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 10 июля на космодроме Байконур нет зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки выявили 1726 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Общее число выявленных случаев в стране достигло 54 747.

7 июля группа из 23 московских врачей прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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