На Байконур из-за COVID-19 отправят спецборт с врачами и оборудованием

Спецборт с медиками Федерального медико-биологического агентства и оборудованием прибудет на Байконур в пятницу, 10 июля, сообщает «Роскосмос».

«Специальным бортом госкорпорации «Роскосмос» направлены 14 специалистов агентства, которые привезут с собой четыре аппарата ИВЛ, десять дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, десять концентраторов кислорода, десять медицинских мониторов, 6 тыс. комплектов СИЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 10 июля на космодроме Байконур нет зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки выявили 1726 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Общее число выявленных случаев в стране достигло 54 747.

7 июля группа из 23 московских врачей прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.