На Байконур из-за COVID-19 отправят спецборт с врачами и оборудованием
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- РИА Новости
«Специальным бортом госкорпорации «Роскосмос» направлены 14 специалистов агентства, которые привезут с собой четыре аппарата ИВЛ, десять дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, десять концентраторов кислорода, десять медицинских мониторов, 6 тыс. комплектов СИЗ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 10 июля на космодроме Байконур нет зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки выявили 1726 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Общее число выявленных случаев в стране достигло 54 747.
7 июля группа из 23 московских врачей прибыла в Алма-Ату для оказания помощи казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.