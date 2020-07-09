В КГБ Белоруссии рассказали о доказательствах по делу Белгазпромбанка

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Следствие располагает неопровержимыми доказательствами вины фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего главы и претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.
В КГБ Белоруссии рассказали о доказательствах по делу Белгазпромбанка
  • РИА Новости

«Осуществляя переводы денежных средств по счетам иностранных организаций, распоряжаясь ими с использованием платёжных банковских пластиковых карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы, которые при помощи наших зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток», — приводит его слова БЕЛТА.

По версии следствия, руководство Белгазпромбанка, в том числе председатель правления Бабарико, поставили компании «ПриватЛизинг» условие, чтобы та предоставляла банку часть прибыли за «благоприятное решение вопросов о кредитовании».

Ранее Бабарико предъявили обвинения в отмывании денег в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

18 июня правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, а также его сына Эдуарда.

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