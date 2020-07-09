Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
- РИА Новости
Как отметил глава республики, украинские СМИ ранее опубликовали «запись разговора» Порошенко и Байдена, из которой следует, что бывший президент Украины «подтвердил причастность украинских военных к попытке диверсии в Крыму в августе 2016 года».
«Обнародованная запись ещё раз подтверждает то, о чём мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий», — написал он в Facebook.
По его словам, это также объясняет «истинные причины отказа Украины от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом».
Ранее «Страна.ua» опубликовало расшифровку якобы разговора Байдена с Порошенко в 2016 году о диверсиях в Крыму. Записи представил украинский депутат Андрей Деркач.
«Байден» на записи выражает обеспокоенность якобы диверсионной операцией украинских спецслужб в Крыму и якобы просит Порошенко принять меры, чтобы это не повторялось.
В ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянск в Крыму была обнаружена группа диверсантов. При задержании террористов погиб сотрудник ФСБ.
Кроме того, Деркач обнародовал запись якобы телефонного разговора Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о публикации разговора.