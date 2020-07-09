Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

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Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
  • РИА Новости

Как отметил глава республики, украинские СМИ ранее опубликовали «запись разговора» Порошенко и Байдена, из которой следует, что бывший президент Украины «подтвердил причастность украинских военных к попытке диверсии в Крыму в августе 2016 года».

 «Обнародованная запись ещё раз подтверждает то, о чём мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий», — написал он в Facebook.

По его словам, это также объясняет «истинные причины отказа Украины от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом».

Ранее «Страна.ua» опубликовало расшифровку якобы разговора Байдена с Порошенко в 2016 году о диверсиях в Крыму. Записи представил украинский депутат Андрей Деркач.

«Байден» на записи выражает обеспокоенность якобы диверсионной операцией украинских спецслужб в Крыму и якобы просит Порошенко принять меры, чтобы это не повторялось.

В ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянск в Крыму была обнаружена группа диверсантов. При задержании террористов погиб сотрудник ФСБ.

Кроме того, Деркач обнародовал запись якобы телефонного разговора Порошенко с президентом России Владимиром Путиным. 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о публикации разговора.

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