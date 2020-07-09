В Минфине Украины заявили о возможном выходе страны из кризиса

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что есть основания полагать, что страна выходит из кризиса.

Как сообщает «112 Украина» об этом он сказал в интервью изданию «Сегодня».

«Есть основания считать, что мы выходим из кризиса. МВФ даёт нам 8,2% падения ВВП, ранее давал 7,7%. Мы считаем, что 4,8% — реальный показатель. Посмотрим по итогам второго квартала. Тяжёлыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы», — отметил он.

Также министр добавил, что нет оснований полагать, что падение экономики на Украине будет больше, чем в развитых странах.

Ранее глава украинского исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили назвал «главного врага» экономического прогресса Украины.