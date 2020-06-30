Саакашвили назвал «главного врага» экономического прогресса Украины
- Reuters
«Главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система — СБУ, налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генеральной прокуратуре», — цитирует Интерфакс-Украина Саакашвили.
По его словам, украинский президент Владимир Зеленский в рамках мер по поддержке экономики страны принял решение о замене всех правоохранительных подразделений, занимающихся экономическими преступлениями, единым органом финансовых расследований.
«Чёткое твёрдое решение президента привести (их в) один орган — это должен быть один маленький орган финансовых расследований», — добавил он.
Как отметил Саакашвили, в стране открыто 2,5 млн налоговых производств, что делает её мировым рекордсменом по террору бизнеса.
Ранее Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросах дерегуляции экономики и в сфере налоговой системы.
Кроме того, он отметил, что на Украине нет государства, а есть «куча чиновников» со своими начальниками.