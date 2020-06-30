Саакашвили назвал «главного врага» экономического прогресса Украины

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«Главным врагом» экономического прогресса Украины является правоохранительная система. Об этом заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили.
Саакашвили назвал «главного врага» экономического прогресса Украины
  • Reuters

«Главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система — СБУ, налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генеральной прокуратуре», — цитирует Интерфакс-Украина Саакашвили.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский в рамках мер по поддержке экономики страны принял решение о замене всех правоохранительных подразделений, занимающихся экономическими преступлениями, единым органом финансовых расследований.

«Чёткое твёрдое решение президента привести (их в) один орган — это должен быть один маленький орган финансовых расследований», — добавил он.

Как отметил Саакашвили, в стране открыто 2,5 млн налоговых производств, что делает её мировым рекордсменом по террору бизнеса.

Ранее Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросах дерегуляции экономики и в сфере налоговой системы.

Кроме того, он отметил, что на Украине нет государства, а есть «куча чиновников» со своими начальниками.

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