Саакашвили назвал «главного врага» экономического прогресса Украины

«Главным врагом» экономического прогресса Украины является правоохранительная система. Об этом заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили.

«Главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система — СБУ, налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генеральной прокуратуре», — цитирует Интерфакс-Украина Саакашвили.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский в рамках мер по поддержке экономики страны принял решение о замене всех правоохранительных подразделений, занимающихся экономическими преступлениями, единым органом финансовых расследований.

«Чёткое твёрдое решение президента привести (их в) один орган — это должен быть один маленький орган финансовых расследований», — добавил он.

Как отметил Саакашвили, в стране открыто 2,5 млн налоговых производств, что делает её мировым рекордсменом по террору бизнеса.

Ранее Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросах дерегуляции экономики и в сфере налоговой системы.

Кроме того, он отметил, что на Украине нет государства, а есть «куча чиновников» со своими начальниками.