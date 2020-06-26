Саакашвили рассказал, в чём Россия опередила Украину
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Об этом он сказал в ходе видеоконференции, запись которой размещена на YouTube.
«Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперёд Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть», — сказал он.
По его словам, в России «слушают» бизнес намного активнее, чем это делают украинские власти. Саакашвили добавил, что украинские власти «всё разговаривают», но «воз и поныне там».
Также он заявил, что Россия выигрывает у Украины «войну на фронте реформ».
Ранее Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.