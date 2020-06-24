Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале журналиста.

«Мы перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. Не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает. А некоторому количеству украинских семей угрожает просто голод», — заявил он, отметив необходимость принятия экстренных мер.

Как указал политик, к соответствующему выводу он пришёл, после ознакомления с очередным докладом Международного валютного фонда и общения с предпринимателями.

По его словам, украинцы могут остаться без сбережений, потратив их все, и без работы в Европе, так как там «рабочие места для украинцев появятся в последнюю очередь».

Ранее Саакашвили рассказал о своих планах в новой должности на Украине.