Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

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Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине
  • Reuters

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале журналиста.

«Мы перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. Не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает. А некоторому количеству украинских семей угрожает просто голод», — заявил он, отметив необходимость принятия экстренных мер.

Как указал политик, к соответствующему выводу он пришёл, после ознакомления с очередным докладом Международного валютного фонда и общения с предпринимателями.

По его словам, украинцы могут остаться без сбережений, потратив их все, и без работы в Европе, так как там «рабочие места для украинцев появятся в последнюю очередь».

Ранее Саакашвили рассказал о своих планах в новой должности на Украине.

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