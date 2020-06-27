Саакашвили заявил об отсутствии украинского государства

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Глава украинского исполкома Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине нет государства, а есть «куча чиновников» со своими начальниками.
Саакашвили заявил об отсутствии украинского государства
  • Reuters

Об этом он рассказал в эфире «Украина 24»

«На Украине нет государства. На Украине есть чиновники, которые именем несуществующего государства... Государство — это то, которое прикрывает всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник», — сказал он.

В марте бывший депутат Верховной рады Анна Герман предупредила об опасности «вируса ненависти» на Украине, который может привести к тому, что страна «погибнет как государство».

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