Экс-депутат Рады рассказала о риске «гибели Украины как государства»

Короткая ссылка
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман предупредила об опасности «вируса ненависти» на Украине, который может привести к тому, что страна «погибнет как государство».

«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми, — она станет сильнее. Если людям не удастся понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему несёт за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — сказала Герман в эфире «112 Украина».

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев, которых было решено направить на карантин в Новые Санжары.

Это решение вызвало протесты со стороны местных жителей, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией. После этих беспорядков полиция Полтавской области возбудила пять уголовных дел.

По данным на 19 марта, всего на Украине зарегистрировано 26 случаев заражения COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить