Экс-депутат Рады рассказала о риске «гибели Украины как государства»

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман предупредила об опасности «вируса ненависти» на Украине, который может привести к тому, что страна «погибнет как государство».

«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми, — она станет сильнее. Если людям не удастся понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему несёт за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — сказала Герман в эфире «112 Украина».

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев, которых было решено направить на карантин в Новые Санжары.

Это решение вызвало протесты со стороны местных жителей, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией. После этих беспорядков полиция Полтавской области возбудила пять уголовных дел.

По данным на 19 марта, всего на Украине зарегистрировано 26 случаев заражения COVID-19.