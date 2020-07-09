Неизвестные оставили гроб и венки в посёлке экс-главы Нацбанка Украины

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Неизвестные оставили гроб и похоронные венки на въезде в посёлок, где живёт бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Неизвестные оставили гроб и венки в посёлке экс-главы Нацбанка Украины
  • © РИА Новости / Стрингер

«У нас есть конкурс — угадай тему спектакля по реквизитам. Участвуют десять с плюсом похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что этот «спектакль с плохим сценарием» прошёл на въезде в посёлок, где живёт экс-глава НБУ, но предположили, что он предназначен для нового руководителя.

В регуляторе не исключили, что цель акции может состоять в запугивании, чтобы новое руководство было «послушным» и «не делало шагов, которые не нравятся заказчикам этого «экшена».

Ранее сотрудники Нацбанка заявили, что определённые депутаты Верховной рады оказывают на их команду давление.

1 июля Смолий подал в отставку, объяснив это решение «систематическим политическим давлением» в течение длительного времени.

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