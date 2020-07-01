Глава Нацбанка Украины подал в отставку

Короткая ссылка
Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что подал в отставку в связи с длительным «систематическим политическим давлением».
Глава Нацбанка Украины подал в отставку
  • © Национальный банк Украины

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной... обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами», — сказал Смолий.

По его словам, таким образом он намерен «предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы» НБУ.

В январе глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева уничтожила банковскую систему страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить