Медведчук обвинил экс-главу НБУ в уничтожении банковской системы Украины

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева уничтожила банковскую систему страны.

Об этом говорится на сайте партии.

«Гонтарева уничтожила банковскую систему Украины», — отмечается в заявлении.

По словам политика, в Telegram-канале Proeconomics, ссылаясь на данные JP Morgan, сообщили, что доля проблемных/невозвратных кредитов на Украине составила 53,4%, что опережает показатели Греции (45,6%).

«Надо было не устраивать искусственный банкопад, а решать реальную проблему — снижать долю проблемных/невозвратных кредитов. Но по этому показателю Украина впереди планеты всей», — отметил он.

Медведчук указывает, что в НБУ этой проблемы не видят и предпочитают вместо этого вместе с Минфином страны заниматься строительством пирамиды ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа Украины. — RT), которая «искусственно укрепляет курс гривны, что уже привело к серьёзным потерям в экспорте, в бюджетной сфере».

«Происходит это потому, что после ухода Гонтаревой почти вся её команда осталась на своих местах и проводит прежнюю провальную политику, которая дестабилизирует банковскую систему», — добавил он.

В сентябре Национальный банк Украины осудил атаки на экс-главу регулятора Валерию Гонтареву и потребовал от правоохранительных органов провести независимое расследование.

Данное заявление было связано с тем, что неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью.