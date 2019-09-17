Нацбанк Украины назвал атаки на экс-главу регулятора террором

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Национальный банк Украины осудил атаки на экс-главу регулятора Валерию Гонтареву и потребовал от правоохранительных органов провести независимое расследование.
Нацбанк Украины назвал атаки на экс-главу регулятора террором
  • ©National Bank Of Ukraine/ flickr

«Мы, правление Национального банка Украины, публично заявляем о недопустимости целенаправленных системных атак на экс-главу банка Валерию Гонтареву и в её лице — на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это террор», — говорится в заявлении НБУ.

Как отмечается, целью является запугивание реформаторов, что несёт прямую угрозу демократии и реформам в стране.

В Нацбанке призвали обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования серии атак.

Ранее Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли её дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. 

Глава украинского МВД Арсен Аваков назвал этот инцидент криминальным давлением. Полиция возбудила уголовное дело.

В конце августа Гонтарева сообщила, что её сбила машина в Лондоне. 

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