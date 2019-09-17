МВД назвало одну из версий пожара в доме экс-главы Нацбанка Украины
- Валерия Гонтарёва
- Reuters
По данным правоохранительных органов, в качестве других версий пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание.
На месте ЧП работает оперативно-следственная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.
В полиции также сообщили, что уголовное дело пока не открыто.
Ранее стало известно, что под Киевом неизвестные сожгли дом Гонтаревой.
Глава МВД Украины Арсен Аваков в Twitter назвал этот инцидент «недопустимым проявлением криминального давления».